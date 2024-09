FOTO – I bambini di Formia all’udienza del Papa Una giornata da ricordare

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un’esperienza straordinaria per i piccoli alunni Il 18 settembre 2024 resterà una data indimenticabile per idelle classi terze della scuola primaria di Castellone, parte dell’Istituto Comprensivo Alighieri di– Ventotene. Insieme agli insegnanti e alla Dirigente Scolastica Adriana Roma, i piccoli alunni hanno partecipatoGenerale diFrancesco a Roma, un’esperienza che ha lasciato un segno indelebile nei loro cuori. L’arrivo in piazza San Pietro Laè iniziata con grande entusiasmo, con iche hanno viaggiato in treno e metropolitana, grazie alla collaborazione con le Ferrovie dello Stato. Una volta giunti in piazza San Pietro, hanno trovato una folla di fedeli provenienti da tutto il mondo, riuniti per ascoltare le parole diFrancesco. L’atmosfera era carica di spiritualità e gioia.