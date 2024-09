Fonseca è nella centrifuga al Milan s’avanza il nome di Sarri Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)ildi) La(e non solo la) scrive che il destino diè di fatto segnato, è appeso al derby di domenica sera. Scrive la Gazza: Pauloa metà settembre è già in bilico. E’ il colpevole principale? No, ma questo è il calcio: l’allenatore è il pezzo più semplice da sostituire. Se anche il derby fosse una disfatta, il cambio sarebbe una possibilità concreta. Quale allenatore potrebbe prendere il? La logica porta a un allenatore con esperienza nel campionato italiano e personalità per gestire il momento nero. Maurizioè il primotra gli allenatori disponibili. Pro: è stato apprezzato anche in passato dalla dirigenza del, è stato a Juve e Chelsea (vincendo trofei con entrambe), ha già allenato Loftus-Cheek e Morata. Ovviamente, MS accetterebbe.