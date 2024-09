Conte in conferenza | Juve-Napoli ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Alla vigilia del big match trantus e,Antoniogrande ex della serata presenta la sfida al suo passato. Antonioha parlato instampa alla vigilia dintus-, sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2024/25, toccando vari temi tra passato, presente e l’evoluzione della sua squadra. Antonioha affrontato i giornalisti nellastampa pre-ntus-, analizzando il big match che lo vedrà tornare allo Stadium da ex e commentando lo stato attuale della sua squadra. Ma prima, un pensiero per Totò Schillaci, recentemente scomparso: “Un grande esempio per noi del Sud, mi dispiace tantissimo. Quando arrivai allantus nel 1991, lui era già un giocatore affermato, una persona speciale.