Carmen Di Pietro a Tale e Quale | gli spettatori notano un cambiamento

(Di giovedì 19 settembre 2024) Quest’anno Carlo Conti ha messo insieme un cast meno forte del solito (almeno sulla carta) perShow , diversi artisti non troppo conosciuti e pochi volti noti, tra i quali c’è sicuramenteDi. La showgirl, con Roberto Ciufoli e Justine Mattera è la più popolare tra i nuovi concorrenti e ha già svelato qualcosa su quello che vedremo domani sera.Dicambiata aShow? Stamani c’è stata la conferenza stampa diShow e diversi utenti sui social hanno notato un certodiDi. Ma si tratta di un trucco molto diverso? Un pit stop da Urtis? Oppure l’ex naufraga in conferenza aveva ancora sul volto le prove di make up per la cantante che imiterà? Nel dubbio la nostra amata poetessa ha rilasciato qualche anticipazione ai colleghi di Superguida Tv.