Cambiasso | Inter non esistono titolari! Darmian denota il gruppo!

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’torna a Milano con un pareggio guadagnato nell’esordio in Champions League contro il Manchester City. L’ex calciatore Estebantocca diversi punti salienti. INCIDERE – L’ex nerazzurro Estebananalizza la partita disputata dall’contro il Manchester City: «L’non è mai stata contenta soltanto di contenere il Manchester City. L’idea era quella di cercare di incidere. È vero che c’è stato qualche movimento sbagliato in ripartenza, qualche passaggio che non è riuscito nel modo giusto, perché a volte il giro della palla era verso l’esterno ma non poteva essere piùno poiché arrivava una gamba dei giocatori avversari. Ma alla fine non è un’che andata lì a non perdere, questo penso sia una grande prova di maturità».