Assemblea Confindustria 2024 | Meloni e Orsini in sintonia su crescita burocrazia

(Di giovedì 19 settembre 2024): “Lavoriamo insieme per liberare laeconomica” Si è tenuta oggi l’attesadi, che ha visto per la prima volta insieme sul palco Emanuele, nuovo presidente dell’associazione degli industriali, e la premier Giorgia. Entrambi, nei loro rispettivi interventi, hanno tracciato una visione condivisa sul futuro dell’economia italiana, incentrata su temi cruciali come la semplificazione burocratica, l’innovazione tecnologica e la diversificazione energetica. Il risultato è stato un vero e proprio “chiama, governo risponde”, un segnale chiaro di una collaborazione stretta tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni, culminato in una standing ovation.