Aspettiamo verde e ciclabili

(Di giovedì 19 settembre 2024) "Pare che vogliano aprire al traffico via Belleia, nella zona industriale, in direzione di via Adda. In questo modo tutto il traffico pesante verrà trasferito sul centro del quartiere Sant’Albino, dove si trovano la scuola primaria, la chiesa, l’oratorio e la pista ciclabile. Naturalmente come cittadini siamo contrari. La Consulta aveva chiesto una soluzione al traffico di attraversamento; in realtà la zona industriale dilaga, espandendosi sempre più nel quartiere con aumento di traffico e rumore e in cambio non abbiamo ancora visto nulla in merito alle compensazioni promesse trae piste".