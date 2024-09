Alluvione Emilia Romagna le immagini di Traversara allagata girate dall’elicottero della polizia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) È a, frazione del Comune di Bagnacavallo, la situazione più grave delle piogge che hanno colpito lanelle ultime 24 ore, coinvolgendo una parte delle zone che erano già state funestate dall'del 2023. In tarda mattinata il Lamone ha infatti rotto gli argini, allagando il paese. Ci sono due persone disperse per le quali sono in corso le ricerche. È ancora in corso il recupero delle persone dalle case con gli elicotteri. Anche la campagna e le cascine nelle zone circostanti sono allagate, con acqua corrente nelle strade. Alcune case sono crollate travolte dalla forza dell'acqua