Uomini e Donne 2024 quando inizia e chi sono i nuovi tronisti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Manca pochissimo alle nuove puntate di-2025 dove conosceremo i. Il dating show, condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi su Canale 5, è pronto a tornare in tv con un parterre di dame e cavalieri e ben quattro. Scopriamo insieme chiandrà in onda la prima puntata.al via: chiMartina, Francesca, Michele e Alessio Dopo qualche rinvio, c’è la data ufficiale della prima puntata di. Il dating show andrà in onda lunedì 23 settembre, su Canale 5, al consueto orario delle 14.45. Nelle vesti di opinionististati confermati Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Seduti accanto a loro, vedremo quattrotra volti conosciuti e personaggi mai visti in tv. Si tratta di Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.