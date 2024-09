Un posto al sole anticipazioni | una terribile aggressione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unalsi tinge di giallo per quanto concerne le prossime puntate. Stando alledella soap opera di Rai 3, infatti, ci sarà unache riguarderà uno dei protagonisti del processo a carico di Magdalena Kovalenko e Lara Martinelli. Ricordiamo che Ida, sollecitata da Diego, ha deciso finalmente di denunciare la compravendita del figlioletto, con la speranza di poter affermare il suo diritto di madre e poterlo riavere con sé. A quel punto, Roberto, che non si è mai rassegnato all'idea di perdere per sempre Tommaso, ha pianificato una strategia per screditare Ida, in vista del processo. L'imprenditore, in particolare, ha stretto un'alleanza con Magdalena e le ha chiesto di testimoniare contro la nipote per impedire che la ragazza ottenga la custodia del bambino.