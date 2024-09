Tragedia a Napoli turista muore colpita da una statuina

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Chiara Jaconis, una giovanedi 30 anni originaria di Padova, è deceduta adopo due giorni di agonia. La donna, in vacanza nella città partenopea, è statada unacaduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli mentre passeggiava prima di ripartire per Padova. Dopo il primo soccorso presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, è stata trasferita all’Ospedale del Mare, dove è purtroppo deceduta. Le indagini sono ancora in corso, con la polizia che cerca di chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, si ipotizza che lapossa essere stata lanciata per errore. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo, ma non ci sono ancora indagati ufficiali. ìLa donna, che viveva e lavorava a Parigi nel settore della moda, si trovava in vacanza in Italia per qualche giorno.