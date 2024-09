Rinforzi per la sanità Saranno assunti 33 nuovi infermieri | Ora il 118 è più forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Trentatrèin arrivo per l’emergenza urgenza aretina. Una boccata d’ossigeno in un contesto di emergenza organici segnalato a più riprese dalle single sindacali che avevano detto chiaramente "non ci fermeremo", con la minaccia, nemmeno troppo implicita, di uno sciopero.95 in tutto glie che entro la fine dell’anno faranno il loro ingresso in Asl Toscana sud est. Il nuovo personale sarà distribuito nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale: 33 nell’area provinciale aretina si diceva, 28 nell’area provinciale di Siena, 34 nell’area provinciale di Grosseto. Le nuove figure professionalil’occasione per rimodulare e riorganizzare l’assetto dell’emergenza urgenza territoriale in linea con quanto previsto dalle direttive della Regione e recepite dalla direzione aziendale.