Possesso di armi arrestata Felicetta Cava

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel Vallo di Lauro, nei decorsi giorni, si è assistito ad una fibrillazione nei rapporti tra alcuni familiari delle note famiglie camorristiche “” e “Graziano“. I poliziotti dalla Squadra Mobile di Avellino e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno condotto in quella località, una vasta operazione con posti di controllo e perquisizioni domiciliari. Nel corso delle attività è statadi anni 41 perché trovata indi una pistola calibro 6.35, illegalmente detenuta, con caricatore inserito e colpo in canna. L’, in attesa della convalida, è stata ristretta agli arresti domiciliari. Ventidue anni fa rimase gravemente ferita nella “strage delle donne a Lauro“.da allora è costretta su una sedia a rotelle.