Perché fa bene a esultare Giorgia Meloni | Andrea Scanzi si leva il cappello | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancheha esaltatoper aver ottenuto la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Nel giro di qualche giorno, sembra cambiato tutto. Prima, dalle parti del campo largo, si continuava a sostenere che con il centrodestra al governo, l'Italia sarebbe stata più isolata in Europa. Ma la scelta nella presidente della Commissione europea per la sua nuova squadra sembra aver ribaltato completamente la situazione. Ora anche il nostro Paese ha ottenuto gli incarichi che la sua posizione merita. Come detto, la firma del Fatto Quotidiano ha applaudito l'operato diin Unione europea., ospite della trasmissione Otto e mezzo - condotta da Lilli Gruber -, ha spiegatoil presidente del Consiglio faccia