Napolistatuetta fatta cadere da bimbo?

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 13.33 Potrebbe essere stato un bambino a farela statuetta che domenica, nei Quartieri Spagnoli a Napoli, ha colpito mortalmente Chiara Jaconis. La turista 30enne stava passeggiando quando la statuetta è caduta da un balcone: la Procura indaga per omicidio colposo, ma se a provocare involontariamente la morte della giovane fosse stato un minore, questi in quanto tale non sarebbe imputabile. Nella casa dal cui balcone è caduta la la statuetta c'erano anche degli adulti