Luna Rossa adesso trema | un guasto regala il 3-4 ad American Magic

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ha rotto il carrello della randa mentre era nel bel mezzo della sesta regata contro, con la piena possibilità di chiudere i conti nella semifinale della Louis Vuitton Cup. Unmeccanico ha frenato la rincorsa del sodalizio italiano, quando si trovava in vantaggio di una novantina di metri nel cuore del quarto dei sei lati in programma (il secondo di poppa). Il pomeriggio è davvero nero per Team Prada Pirelli, che aveva perso il primo confronto di giornata caratterizzato dal vento ballerino e ora ha incamerato la terza sconfitta consecutiva contro gli statunitensi.conduce per 4-3 nella serie, che però ora è stata completamente riaperta da Tom Slingsby e compagni.