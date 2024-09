La legge di Lidia Poët | ecco il teaser trailer della Stagione 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel primo pomeriggio Netflix ha diffuso in rete ilsecondadi Ladi, la fortunata serie tv con protagonista Matilda De Angelis. Impegnata anche con Amazon MGM Studios, sarà presto su Prime Video con Citadel: Diana, la lanciatissima Matilda De Angelis si appresta a tornare nei panni di, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, con una secondain arrivo su Netflix a partire dal 30 ottobre. Nei nuovi episodi di Ladi, la protagonista sarà impegnata ad infrangere un nuovo tabù sociale, ovvero candidarsi in una lista elettorale.