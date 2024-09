In archivio il ’Panzavolta’ Il trofeo al Centro velico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’edizione 2024 delPanzavolta, tradizionale manifestazione riservata agli allievi delle scuole vela dell’Emilia Romagna, è andato incon successo delPunta Marina, che, oltre ad aver organizzato l’evento, ha schierato l’allievo più giovane, ovvero Matilde Duina, classe 2018. Al via delPanzavolta si sono presentati quasi 60 giovani velisti. "Ormai da diversi anni – ha spiegato Daniela Rossi, responsabile della scuola vela del Cvr – ilPanzavolta chiude il lungo impegno estivo dedicato ai giovani. Il 2024, grazie al lift dato da un partner come Bper, ha portato ottimi numeri alla nostra scuola vela: in 5 corsi, svolti tra giugno e agosto, abbiamo radunato oltre 160 allievi, impegnati tra Optimist, Rs Feva, Flying Junior, Ilca e Trident.