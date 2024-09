Il moto perpetuo di capitan Rrapaj | Match vinto grazie alla nostra concretezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È ilrino del centrocampo giallorosso. E, domenica scorsa, nella vittoriosa trasferta al ‘Macrelli’ di San Mauro Pascoli, è diventato anche il protagonista nel tabellino, con la firma sulla rete del raddoppio. Paoloha spiegato cos’è cambiato da una settimana all’altra nel clan ravennate: "A onor del vero abbiamo affrontato la settimana in serenità e senza problemi, anche perché, la prestazione col Prato, era stata ottima. Purtroppo, in quella circostanza, non eravamo stati bravi a sfruttare le numerose occasioni da gol che avevamo creato. Con la Sammaurese invece abbiamo avuto subito 3-4 opportunità e abbiamo sbloccato immediatamente il risultato. D’altronde, le partite cambiano in base ai gol che realizzi. Però, anche la settimana precedente, ci eravamo allenati bene e con profitto".