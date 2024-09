Ibrahimovic personaggio e gli eccessi che non servono al Milan

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tra leoni e gattini, iperboli e metafore a corredo, Zlatanè riuscito nell'impresa di fare peggio deldi Fonseca nella serata deprimente del debutto in Champions League con sconfitta contro il Liverpool. Uno spettacolo non apprezzato nemmeno dai tifosiisti, quello di. Il battibecco in televisione con Zvonimir Boban e le frecciate lanciate a chi lo ha criticato per essere stato fisicamente lontano dall'Italia durante la sosta, con tecnico e squadra nel mezzo della bufera: prima di-Liverpool è andato in scena lo Zlatan show con il problema che alle parole non sono seguiti i fatti. Nonostante le rassicurazioni sulla condizione generale e sulla preparazione a un match duro come quello contro i Reds, infatti, il seguito della notte di San Siro è stato da incubo.