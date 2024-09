I Reds registrano un inizio positivo nella campagna di Champions League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-17 23:01:27 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool si è ripreso dalla sconfitta contro il Nottingham Forest in Premierserata inaugurale della, battendo il Milan per 3-1 a San Siro. I padroni di casa erano in vantaggio dopo tre minuti grazie a Christian Pulisic, che ha calciato in porta superando Alisson e sorprendendo subito i sei volte vincitori. Ma Ibrahima Konate ha riportato la sua squadra in partita, segnando un potente colpo di testa al 23° minuto e pareggiando ancora una volta. Mohammed Salah ha poi colpito la traversa in quella che si è rivelata una buona opportunità per gli ospiti, ma il Milan è riuscito a liberare la linea del gol.