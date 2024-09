Gli autotrasportatori voltano le spalle a Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una pesante tegola si è abbattuta sul capo di. L’International Brotherhood of Teamsters, il potente sindacato americano degli, ha annunciato che, quest’anno, non darà il proprio endorsement ad alcun candidato presidenziale. Si tratta di una pessima notizia per la vicepresidente: era infatti almeno dal 2008 che questo sindacato dava il proprio sostegno ai candidati dem. Non a caso, lo stesso Washington Post ha parlato di un “colpo ai democratici”. Non solo. Poco prima di rendere nota la sua decisione, l’organizzazione ha pubblicato una recentissima rilevazione interna, volta a sondare gli umori dei propri iscritti: ne è emerso che il 58% si è detto a favore di Donald Trump, mentre appena il 31% ha espresso sostegno nei confronti della sua avversaria.