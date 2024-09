Fondo per i piccoli musei 2024 | predisposti i criteri di riparto Finanziamenti fino a 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il Ministero della Cultura ha predisposto ididelper il funzionamento deiistituito a fine 2019 con la Legge di Bilancio. Il, per l’anno, ha una dotazione di 1,9 milioni di(erano 2 mln nel 2023) e si rivolge airegionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o da Enti del terzo settore e organizzazioni non profit, che non sono stati destinatari, nell’ultimo biennio, di contributi ostatali. Le risorse saranno ripartite previa verifica dei requisiti di ammissione e valutazione di merito delle proposte progettuali e comunque in misura non superiore a 100.000per ciascun beneficiario.