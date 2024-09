Febbre Unahotels superate le 2 600 tessere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nonostante una preseason con più ombre che luci, qualche tifoso nostalgico che rimpiange Langston Galloway e Briante Weber ancor prima di aver visto una partita ufficiale e altri che hanno già ‘bocciato’ Jaylen Barford (‘perché tira male da tre’), la campagna abbonamenti della Pallacanestro Reggiana sta procedendo molto bene. A testimoniarlo c’è un dato che dice che – dopo questi giorni di vendita libera – è stata ufficialmente superata la quota delle 2600sottoscritte. Un numero che si avvicina sensibilmente al totale raggiunto la scorsa stagione (quando furono 2661) e con ancora dieci giorni di tempo per i tifosi biancorossi per acquistare l’abbonamento. La campagna si chiuderà infatti venerdì 27 settembre, di fatto a poche ore di distanza dall’esordio in campionato, previsto per sabato 28 alle 19,30 contro Trento al ‘PalaBigi’.