Dynamo Art Gallery la disabilità si cura anche con l’arte | gli scatti di Jacopo Di Cera

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo maestri come Pistoletto, Emilio Isgrò e Masbedo, l’artista italianoDiapproda allaArtportando la propria visione artistica. La sua nuova opera trasforma le ombre dei genitori dei ragazzi ospiti delCamp in un’esperienza visiva coinvolgente: Souls occupa 4 metri quadrati di spazio espositivo, unendo storie straordinarie con la quotidianità.ArtDimette a fuoco i genitori dei bambini conDal 6 ottobre, laArt, situata in Via Ximenes 662, Limestre, San Marcello Piteglio (PT), ospiterà questa installazione artistica. Souls è un viaggio tra anime e ombre che prende forma in un percorso artistico e terapeutico.