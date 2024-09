Disagi per gli alunni della ‘Torre’ | ApB chiede una convocazione urgente della commissione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri comunali Giovanna Megna, Francesco Farese, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli, Raffaele De Longis, Vincenzo Sguera, componenti delle commissioni istruzione e lavori pubblici, sono intervenuti in merito aievidenziati dalle famiglie degliscuola Torre in merito allo spostamento in via Camerario,ndo di convocare con urgenza unaconsiliare per discutere dell’argomento. Di seguito il testorichiesta: “I sottoscritti consiglieri comunali, in qualità di componenti delle commissioni Istruzione e Lavori Pubblici,facendo seguito a quanto già rappresentato nella richiesta trasmessa in data 18.6.2024 e nella successivatenutasi in data 25.6.