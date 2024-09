Borsa | Europa debole in attesa della Fed Milano piatta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Borse europee fiacche nella prima parteseduta in vistadecisioneFed sui tassi, con il mercato che si divide tra chi scommette su un taglio di 50 punti base e chi di 25. Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,2%, Francoforte lo 0,1% mentreè invariata. Sul fronte dei bond tornano a salire i rendimenti, con il Btp in rialzo di 4 punti base al 3,53%, e lo spread con il Bund stabile a 136 punti base. Poco mossi i future su Wall Street dopo il nuovo record dell'S&P 500. Gli investitori sono anche indel dato finale sull'inflazione Ue, vista in crescita del 2,2% ad agosto, dopo che quella britannica si è confermata al 2,2%, in linea con le attese.il petrolio, con il Wti che cede l'1,2% a 70,3 dollari al barile e il Brent l'1,1% a 77,9 dollari in scia alle tensioni in Medio Oriente, mentre il gas europeo arretra dell'1,8% a 34,88 euro ad Amsterdam.