A Fondi Memento Mori il concerto poetico su Gabriele D’annunzio

(Di mercoledì 18 settembre 2024), 18 settembre 2024- Nuovo appuntamento artistico culturale a cura dei Fratelli Latilla in programma ail prossimo 22 settembre. Alle ore 19:00, presso il Monumento Naturale Mola della Corte – Settecannelle Capodacqua, si terrà “sulle Laudi di”. Attraverso questo recital sperimentale (che abbraccia la poesia e la musica in un unico flusso visivo e uditivo) Francesco e Gianmarco Latilla tornano in teatro, per un gioco sonoro basato sul logos, in cui le “Laudi” diprendono vita grazie alle letture sceniche di Francesco Latilla. Questa volta però il giovane attore non sarà solo.