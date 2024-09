The Bear batte il proprio stesso record | 11 Emmy per la serie tv dedicata al mondo della ristorazione

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) “The” è una vera macchina da. LaFX ha appena battuto il suoper il maggior numero diPrimetime vinti da unacomica in un solo anno, portando a casa 11 trofei durante la 76ª edizione degli. Uno in più rispetto ai 10dell'anno scorso, che era il precedenteper una commedia. Creata da Christopher Storer, la dramedy - uscita nella sua terza stagione, anche in Italia - segue le vicende di Carmy (White), uno chef sempre sull'orlo di una crisi di nervi, che torna nella sua città natale, Chicago, per gestire la paninoteca del fratello scomparso e, insieme a Sydney (Edebiri), trasformarla in un ristorante di alta cucina.