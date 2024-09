Squalificati Serie C i provvedimenti dopo la 4ª giornata | multato Braglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatorie le ammende alle societàla 4ªdel campionato diC. Il comunicato Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 settembre 2024 ha adottato le seguenti deliberazioni: Ammenda € 800Piero (Campobasso) per avere, al 43° minuto del primo tempo, a seguito dell’espulsione di un proprio giocatore, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del delegato di Lega in quanto, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose. Ammonizione e € 800 di ammendaBaldassin Luca (Campobasso) alla notifica del provvedimento di espulsione, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro continuava a dissentire nei confronti di una sua decisione.