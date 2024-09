Sanitalia - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) L'editoriale del direttore Francesca Carocci aveva 28 anni e faceva l'attrice. È morta a marzo per un infarto non diagnosticato. Nonostante avesse un dolore al petto, i medici di un ospedale di Roma l'hanno curata con antidolorifici. Francesca Colombo, una turista lombarda in vacanza in Sicilia, invece di anni ne aveva 62. È morta ad agosto per un'occlusione intestinale che i medici dell'ospedale di Patti hanno scambiato per indigestione. Marco Spanu aveva 23 anni quando la guardia medica di Erula, in provincia di Sassari, gli ha prescritto delle compresse di Voltaren per curare un infarto: è morto dopo essere tornato a casa. La cronaca giudiziaria fornisce tanti altri esempi di questo tipo. I casi citati testimoniano un fenomeno che sui giornali viene chiamato «malasanità».