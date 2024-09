Runjaic il kennedyano dell’Udinese che annota frasi e pensieri sulla lavagna Il Giornale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024)ilcheL’Udinese è prima in classifica e in panchina haaustro-tedesco che i Pozzo hanno scovato nel Legia Varsavia. Ecco cosa scrive di lui Ilcon Marcello Di Dio. Un austriaco sconosciuto in quattro giornate ha messo in fila in serie A gente del calibro di Antonio Conte, Simone Inzaghi e Thiago Motta. È Kosta, 53 anni, una carriera in panchina vissuta tra Germania e Polonia. Si ispira all’ex presidente Usa Kennedy («nella vita possiamo sognare in grande») ed è la rivelazione dell’inizio di campionato con la sua Udinese fatta di idee, giovani e programmazione. Esattamente quello che è piaciuto alla famiglia Pozzo: i friulani erano sull’orlo del baratroretrocessione quattro mesi fa, il gol di Davis nell’ultima giornata regalò la salvezza ma non la conferma a Cannavaropanchina.