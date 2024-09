Orrore a lecce infibulazione su una bimba di otto anni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

17 settembre 2024- Svolta nel caso della bambina di 8, finita in ospedale a, per le conseguenze di un'. Indagati i genitori per lesioni gravi. La piccola, originaria del Mali, è stata affidata ai servizi sociali e trasferita in una comunità protetta, dopo che era stata portata dal padre al Dea dell'ospedale Vito Fazzi dichiarando che aveva dolori all'addome a causa di una caduta ma, secondo i medici, l'emorragia era di altra natura. Il codice penale italiano punisce le pratiche di mutilazione con pene che possono arrivare sino ai 12di reclusione nel caso di un danno permanente o sino a settenel caso di lesioni gravi. (Fonte Adnkronos.it)