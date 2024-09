Metalli preziosi | continua corsa dell’oro argento più volatile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel mese di agosto, l’oro è salito dai livelli di circa 2.400 dollari per oncia di inizio mese, a nuovi massimi storici di circa 2.531 dollari per oncia. Il rialzo ha rispecchiato l’ampio calo dei rendimenti statunitensi che è seguito a dati sul mercato del lavoro USA di luglio peggiori del previsto. Lo spiega Peter Kinsella, Global Head of Forex Strategy di Union Bancaire Privée (UBP)oro Per il mese di settembre, “riteniamo che in linea di massima l’oro vedrà un consolidamento. Il metallo giallo, infatti, si è mosso in modo significativo in un breve lasso di tempo e, dato che i mercati stanno prezzando un considerevole ciclo di tagli dei tassi da parte della Fed, pensiamo che una buona parte dei guadagniper l’anno sia già inclusi nel prezzo.