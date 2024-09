Medici aggrediti a Foggia 20 indagati per la morte della ragazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 - Venti trae infermieri dell’ospedale di, il Policlinico Riuniti, sonoper cooperazione in omicidio colposo in relazione al decesso23enne Natasha Pugliese. Ladi Cerignola è morta lo scorso 4 settembre nella sala operatoriachirurgia toracica per le complicazioni seguite ad incidente stradale avvenuto a Cerignola nel giugno scorso mentre era a bordo di un monopattino elettrico. Ospedale diin trincea. Tre aggressioni in pochi giorni: "Introdurre l’arresto in differita" ANSA/FrancoCautillo Alla notizia del decesso ci fu una spedizione punitiva nel reparto da parte dei famigliarigiovane che aggredirono il personale sanitario presente.