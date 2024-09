Guardiola L’Inter può vincere la Champions

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024)puòla“ Lautaro, Thuram, Inzaghi, ecco cosa penso di loro” Alla vigilia di Manchester City-Inter ha parlato Pepin conferenza stampa. Queste le parole del tecnico degli inglesi. NUOVA– “Dobbiamola prima partita e poi quelle dopo, e poi vedremo cosa succederà. Dobbiamo partire bene in casa e cercare di iniziare bene la stagione”. INTER – “Ho rivisto ieri quella partita per la prima volta. Erano già un’ottima squadra e lo sono tuttora, hanno mantenuto lo stesso allenatore e in Italia sono stati eccezionali, sono i più forti in Italia. Simone Inzaghi è un ottimo allenatore”. ISTANBUL? – “È stata una bella serata, una partita tosta. Il secondo tempo l’abbiamo giocato meglio del primo, il gol è arrivato dal lato dei nostri tifosi ed è stato bellissimo.