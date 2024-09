Golf | Wentworth chiama con il BMW PGA Championship Manassero sul luogo del trionfo del 2013 con quattro altri azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Era il, e Matteoera sempre più sulla bocca di tutti. Lo fu ancora di più, grazie alla vittoria in uno dei templi deleuropeo,. La ottenne al playoff contro Simon Khan e Marc Warren, al tempo in cui il torneo si disputava a maggio (il 26, nello specifico) e non a settembre come ora. Vero e proprio simbolo del tour europeo, il BMW PGAha visto in passato anche dueitaliani mettersi in tasca la vittoria. Uno è Costantino Rocca, che nel 1996 si tolse la soddisfazione di precedere Nick Faldo, che sfiorò soltanto una quinta vittoria (le suesono un record che, ad ogni modo, nel breve periodo non potrà essere battuto). L’altro, naturalmente, è Francesco Molinari, che nel 2018, pochi mesi prima di diventare Championer of the Year vincendo l’Open, si mise alle spalle Rory McIlroy con un grande ultimo giro.