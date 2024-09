Gli auguri del sindaco Michelangelo Betti per l' inizio dell' anno scolastico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Cascina, 16 settembre 2024 - Primo giorno di scuola anche per i bambini e i ragazzi cascinesi, con diverse novità a livello di strutture. Il, accompagnato dal viceCristiano Masi e dalla consigliera comunale e provinciale Cristina Bibolotti, ha effettuato un giro nei due istituti superiori (Pesenti e Russoli) e in due plessi che sono stati interessati da lavori importanti: la scuola secondaria di primo grado Duca D’Aosta di San Frediano a Settimo (rifacimento completoa pavimentazionea palestra e nuova illuminazione) e la scuola primaria Ciari di Cascina (nuova mensa scolastica in fase avanzata di realizzazione).