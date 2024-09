Barry Keoghan è un grande fan delle giacche croppate di Burberry

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 17 settembre 2024) Lunedì scorso,ha tenuto la sua sfilata Primavera/Estate 2025 al National Theatre di Londra. Il sole di settembre illuminava la facciata di vetro, dovesi è seduto tra alcuni dei volti più famosi del mondo indossando uncappotto di lana, pantaloni cargo larghi e le sue scarpe da ginnastica preferite. Come da tradizione,aveva un aspetto freddo, calmo e raccolto, anche se stava recitando: «In realtà avevo molto caldo, molto caldo, cazzo», dice al telefono, «e dovevo andare in bagno solo per sistemarmi i capelli». Dopo aver fatto un'apparizione a sorpresa al Toronto International Film Festival e aver partecipato a una serie di eventi stampa per il suo prossimo film Bird (un vero e proprio favorito a Cannes), la star di Saltburn è tornata in giro giusto in tempo per la sfilata dialla Settimana della Moda di Londra.