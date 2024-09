Acampora e Ferrara ecco per quanto tempo non saranno disponibili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024)di lettura: < 1 minutoDoppia tegola sul Benevento che non potrà disporre diper almeno le prossime due settimane. E’ questo l’esito degli esami strumentali ai quali si sono sottoposti i due calciatori giallorossi, costretti ad uscire dal campo nel primocontro il Team Altamura per fastidi di natura muscolare. Il centrocampista si è procurato una distrazione di primo grado al bicipite femorale mentre perl’entità dell’infortunio è la stessa ma la zona interessata è il gemello laterale della gamba sinistra. I tempi di recupero per entrambi sono stimati attualmente tra i 15 e i 20 giorni. L'articolopernonproviene da Anteprima24.it.