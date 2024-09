Vergognoso come reagiremo a Pontida | la promessa della Lega alle toghe che vogliono Salvini in carcere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un Consiglio federale convocato ad hoc da Matteo: i verticisi riuniscono dopo la richiesta-choc dei pm di Palermo, sei anni di reclusione per il vicepremier nell'ambitovicenda Open Arms. Le, insomma, sparano ad alzo zero contro il leader del Carroccio, l'ennesimo agguato in salsa giudiziaria. Il Consiglio federale si è svolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre. Nel corso del vertice, si è appreso,ha ringraziato "governo e partiti di maggioranza per la grande e affettuosa solidarietà ". Dunque ha parlato di "processo politico" e di "un tentativosinistra di attaccare il governo e il diritto alla difesa dei consigli nazionali".