Traffico Roma del 16-09-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 16 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in corso sub di via Prenestina è chiusa la corte a tranviaria nel tratto compreso tra piazzale Prenestino e piazzale labicano le linee 235 814 viaggiano integralmente su bus linea 19 è sostituita dalla linea 5 tra piazza di Porta Maggiore Piazza dei Gerani Attiva invece la linea 19 Busto tra Porta Maggiore e viale Giulio Cesare venerdì trasporti pubblici a rischio ae nel Lazio a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Alcune sigle sindacali di base al’agitazione interesserà alla rete Atac compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le linee bus a periferiche gestite daTPL ad autoservizi Troiani sup Ibiza dalle 830 alle 17 e dalle 20 A fine servizio possibili stop cancellazioni di corse su bus tram filobus metropolitane e ...