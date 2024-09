Probabili formazioni Lecce-Parma | quinta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ledi, match delladi. Alle ore 20.45 di sabato 21 settembre, con diretta sia su Dazn che su Sky, allo stadio Via del Mare è in programma una sfida salvezza che però in questa fase del campionato vede le due squadre arrivare con relativa tranquillità e con già punti in saccoccia. Chi riuscirà ad avere la meglio, i salentini o gli emiliani? Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori, Luca Gotti e Fabio Pecchia, a partire dal primo minuto di gioco.– Torna Dorgu dopo la squalifica, Morente confermato a destra e Krstovic unica punta. Pierret dovrebbe far coppia con Ramadani in mezzo al campo.– Suzuki rientra dopo la squalifica, in avanti Bonny non si tocca e Man, Mihaila e Cancellieri sono i tre trequartisti ben assemblati da Pecchia.