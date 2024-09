Le memorie del nostro vissuto | un legame con le radici

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Stasera sento forte il bisogno di condividere un pensiero che, forse, ognuno di noi ha sfiorato almeno una volta. Sarebbe bello se ciascuno trovasse il tempo di scrivere ledella propria vita, di quel “” che, con i suoi momenti di gioia, dolore, conquiste e sconfitte, rappresenta un prezioso tassello della vita nella storia della nostra famiglia. Purtroppo, tranne pochi fortunati di alto lignaggio, sono in pochi a poter raccontare qualcosa dei propri avi. Ed è un peccato! Ogni vita è un racconto unico, ogni ricordo un filo che compone il tessuto della nostra identità . Senza queste storie, rischiamo di sentirci come foglie al vento, senza. Conservare e tramandare ciò che abbiamonon è solo un modo per non perdere di vista chi siamo e da dove veniamo, ma è anche un dono per le generazioni future.