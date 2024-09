La Promessa anticipazioni dal 16 al 20 settembre 2024 | Cruz licenzia Maria

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) © Us MediasetIl destino continua ad accanirsi contro. Nelle puntate de Lain onda questa settimana, dopo essere stata rapita da Valentin, la giovane domestica diventa la principale sospettata per il furto di un orologio del conte Lorenzo de la Mata. Un sospetto che, purtroppo per lei, le costa il posto di lavoro:decide dirla. La soap iberica è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 circa. E’ possibile vederla su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). Lada lunedì 16 a venerdì 20Lunedì 16: Manuel non comprende perché Jana l’ha lasciato S2 E273 – Manuel non capisce il cambio di atteggiamento di Jana, che è ferma nel voler porre fine alla loro relazione. La fanciulla si sfoga con Abel.