Indagata la madre 22enne di uno dei due neonati sepolti Partorì da sola

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Ècon l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, la ragazza di 22 annidel primo neonato trovato morto nel giardino di una villetta a Traversetolo (Parma), circa un mese fa. Nello stesso luogo, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti altri resti che apparterrebbero a un secondo neonato. La giovane, di famiglia benestante, è una studentessa universitaria di giurisprudenza e finora ha ammesso solo la maternità del primo bimbo ritrovato. Il padre del neonato, suo fidanzato da diversi anni, sarebbe stato all'oscuro della gravidanza e non è indagato, a quanto si apprende al momento. Dalla Procura c'è il più stretto riserbo, ma si indaga per capire se esiste un collegamento tra i due ritrovamenti. Il corpo del primo neonato era stato rinvenuto in un sacchetto e sepolto sotto un sottile strato di terra.