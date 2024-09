Grande Fratello Lino Giuliano in grande difficoltà dopo la squalifica ufficiale | il lungo sfogo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 16 settembre 2024)parlaladalconfermata in diretta TV da Alfonso Signorini. Queste le sue prime parole: “SONO PROFONDAMENTE DISPIACIUTO PER LA DECISIONE PRESA DAL. CI TENGO A SOTTOLINEARE CHE NON SONO OMOFOBO. È VERO, HO FATTO UN COMMENTO INOPPORTUNO, MA È ALTRETTANTO VERO CHE MI SONO SCUSATO IMMEDIATAMENTE, PERCHÉ ATTIENE AD UN MOMENTO STUPIDO ED HO SCRITTO COSE CHE NON MI CORRISPONDONO. CAPITA A TUTTI DI DIRE COSE SBAGLIATE, E PUÒ CAPITARE ANCORA IN FUTURO, MA NON È CAPITATO SOLO A ME. L’IMPORTANTE È RENDERSENE CONTO E SCUSARSI, COME HO FATTO I0. SPERO CHE TUTTI POSSANO COMPRENDERE CHE QUEL COMMENTO APPARTENEVA AD UN MOMENTO E NON AD UNA MIA REALTÀ.”si sfogal’espulsione Poicontinua il suocosì: “L’ESCLUSIONE DALÈ STATA PER ME UN COLPO DURO.