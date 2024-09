Danza a Napoli la coreografa Stefania Tansini con L’ombelico dei limbi ispirato ad Artaud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ripartono gli appuntamenti della stagione Körper 2024 con un evento di apertura in esterna, al Castel Nuovo – Maschio Angioino. giunge, poi, per la prima volta a(18 settembre), ‘dei’ di, una delletrici e coreografe più apprezzate della scena contemporanea italiana degli ultimi anni. La performance di, prende origine dall’omonima raccolta di testi compositi di Antonin(drammaturgo, attore e teorico, tra i più influenti uomini di teatro del Novecento) e si manifesta come un percorso performativo che questiona la relazione tra le cose, che scarnifica il luogo e il corpo, che procede in una tensione contraddittoria. Da una parte la volontà di liberarsi, di farsi a pezzi, di tenersi fuori dal mondo, dall’altra il desiderio di ricostituzione e di condivisione del tormento del corpo.