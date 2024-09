Da Pasolini a Salvadori 50 anni di tragedie in pista

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI - Ancora una tragedia nel mondo delle moto. Si è spento all'età di soli 32il campione di motociclismo e famoso Youtuber Luca, in seguito a un incidente durante le qualifiche in Germania della tappa finale dell'Irrc. Il triste destino del pilota milanese allunga una lista di lutti che parte simbolicamente il 20 maggio 1973. Siamo nel motomondiale, nella quarta di litro, e al Gran Premio d'Italia a Monza Jarno Saarinen, campione del mondo in carica, e Renzosono in lotta per la vittoria. Alle 15.31, in un attimo, causa una spaventosa caduta dopo la partenza, alla curva grande, il 35enne pesarese e il 28enne finlandese perdono la vita. Restando nel motomondiale, Sol Levante in lutto per due volte a distanza di dieci. Sempre nella classe intermedia, l'1 maggio 1993, a Jerez de la Frontera erano in programma le prove ufficiali del GP di Spagna.