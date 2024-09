VIDEO FOTO- La grande Tirata del Carro tradizione e orgoglio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNelle settimane in cui il nome di Mirabella Ecano riecheggia in tutta Italia per l’imminente appuntamento con il G7 del Ministri dell’Interno, la comunità si è riunita per un altro evento, simbolo di unache si rinnova da 155 anni, classificandosi come una delle manifestazioni religiose e popolari più famose del Sud Italia, in onore di Maria Santissima. E’ ladel, obelisco di legno alto 25 metri rivestito da paglia intrecciata lavorata a mano, retto da 1500 fumaioli circondati da sei coppie di buoi, che lo portano trionfante per le vie del paese nel sabato che precede la terza domenica di settembre.